Vaccinatietempo deze en volgende week in tijdelijke dip: slechts iets meer dan 200.000 spuitjes per week

Het vaccinatietempo in Vlaanderen en de andere regio’s gaat deze en volgende week iets lager, na de "paasversnelling" van de voorbije weken. Tegelijk zou over enkele dagen wel al zeven op de tien 65-plussers ingeënt moeten hebben. Het Overlegcomité had onder meer die drempel naar voren geschoven als voorwaarde om het buitenplan te activeren. Daarnaast krijgen ook de eerste mensen onder de 65 met onderliggende aandoeningen een eerste dosis.

In Vlaanderen staan voor deze week officieel 233.000 vaccins ingepland, nadat er vorige week nog ruim 358.000 prikjes werden toegediend. De daling komt er vooral door de lagere leveringen van het AstraZeneca-vaccin enkele weken geleden, terwijl we vorige week omgekeerd net konden profiteren van een extra grote levering net daarvoor.

Bij de planning van deze week wordt officieel wel nog gerekend op de bijna 25.000 Johnson & Johnson-vaccins die op vraag van de producent op het schap moeten blijven liggen. Vrijdag herhaalde het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) dat het zich dinsdag zou uitspreken over het J&J-vaccin. De Taskforce Vaccinatie hoopt daarover snel duidelijkheid te krijgen, maar voorlopig staan de vaccins dus on hold.

Concreet zullen er tot nader order deze week daardoor ongeveer 208.000 vaccins worden toegediend in Vlaanderen. In de week erop zakt het aantal vaccinaties nog iets verder, met goed 200.000 geplande prikjes.

1,28 miljoen extra Pfizer-vaccins

Vanaf de week daarop, de eerste week van mei, beschikt ons land wel over de versneld geleverde Pfizer-vaccins. De Europese Commissie meldde vorige week dat Pfizer de voor het vierde kwartaal beloofde vaccins al in het tweede kwartaal zou leveren. Daardoor beschikt België vervroegd over 1,28 miljoen vaccins.

Die worden bij de reguliere leveringen geteld. Een eerste verhoogde lading van in totaal zo bijna 400.000 Pfizer-vaccins volgt eind april, en kan dus vanaf begin mei ingezet worden in de regio’s. In mei krijgen we ongeveer 360.000 Pfizer-vaccins per week, vanaf juni verdubbelt dat tot meer dan 730.000 per week.

“Cols buiten categorie”

In de laatst bekendgemaakte Vlaamse planning werd nog geen rekening gehouden met die vervroegde Pfizer-leveringen, maar sowieso zou de vaccinatietrein begin mei versnellen, met tegen de laatste week van mei bijna 500.000 prikjes. In juni en begin juli volgen dan enkele "cols buiten categorie" voor de vaccinatiecentra, kondigde Dirk Dewolf, topman van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, vrijdag aan.

Die “cols” zijn ook effectief nodig om dan de erg grote groep van veertigers, dertigers en twintigers in te enten. Uiteindelijk blijft het de bedoeling om tegen 11 juli elke volwassen Vlaming die dat wil minstens een eerste coronaprik te hebben gegeven.

Deze week 70 procent 65-plussers gevaccineerd

Vanaf deze week krijgen de oudste zestigers hun eerste dosis in Vlaanderen, samen met mensen onder de 65 die een onderliggende aandoening hebben. Voor Vlaanderen gaat het om zowat 835.000 mensen, van wie 57 procent tussen de 55 en 65 jaar is.

Over enkele dagen zullen we in Vlaanderen daardoor de drempel van 70 procent gevaccineerde 65-plussers halen, de drempel die is afgesproken om het buitenplan in werking te laten treden vanaf 8 mei. Momenteel zitten we daar nog op 62,83 procent. Wallonië en Brussel staan al iets verder, maar dat komt vooral doordat net minder mensen zich er uiteindelijk laten vaccineren dan in Vlaanderen, waardoor zij sneller kunnen dalen in leeftijd. Alle regio’s bij elkaar genomen zit België aan 63,33 procent gevaccineerde 65-plussers.

Doorlooptijd

Uit cijfers die de Taskforce Vaccinatie zaterdag gaf, blijkt intussen dat de doorlooptijd van een vaccin - de tijd tussen de levering aan ons land en het toedienen - de voorbije weken is gedaald. Voor heel België is dat gemiddeld een tiental dagen, voor Vlaanderen en Wallonië wordt het streefdoel van zeven dagen gehaald. Vijf dagen wordt als het minimum gezien.

Net geen 20 procent bevolking gevaccineerd

19,67 procent van de totale bevolking, en 24 procent van de volwassen bevolking heeft intussen al zeker een eerste dosis van een van de vaccins gekregen.

