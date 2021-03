Vaccinaties tonen nu ook hun effect op overlijdens: cijfers bij 85-plussers dalen spectaculair

Het aantal overlijdens door corona in België blijft dalen: nu met 35 procent per week. Maar die daling is zo goed als alleen toe te schrijven aan de spectaculaire afname van de sterfte bij de 85-plussers. Zowat alle bewoners van de woonzorgcentra zijn gevaccineerd, en na de ziekenhuisopnames tonen de effecten van de vaccinatiecampagne zich nu ook in de overlijdenscijfers.

Op de grafiek is goed te zien dat het aandeel 85-plussers in de totale overlijdenscijfers al wekenlang rond de 55 procent schommelde, tot het sinds een tiental dagen geleden spectaculair is beginnen afnemen. In het weekgemiddelde van gisteren maakten de 85-plussers nog maar 36 procent uit van de totale overlijdens, evenveel als de groep van 75- tot 84-plussers.

Ook in absolute cijfers is de scherpe daling te zien. Bij de 85-plussers gaat het nu gemiddeld om 10 overlijdens per dag, tegenover 63 op 1 december. De daling was dus al voor de start van de vaccinaties ingezet, maar ook hier is de scherpere daling sinds midden februari goed zichtbaar.

De vaccinatiecampagne in de woonzorgcentra startte begin januari, en tegen het begin van februari hadden de meeste bewoners hun eerste prik gekregen. Daarmee waren ze al deels beschermd, wat zich de voorbije weken al uitte in de dalende ziekenhuiscijfers bij bewoners van woonzorgcentra. Eind januari kwam meer dan 15 procent van alle opgenomen patiënten uit de woonzorgcentra, vandaag is dat nog amper 5 procent.

In de algemene bevolking is nu meer dan 25 procent van alle 85-plussers minstens deels gevaccineerd, 23,11 procent kreeg al beide inentingen met het Pfizer/BioNTech-vaccin. Het gaat om zo goed als alle bewoners van de woonzorgcentra. Vanaf deze week worden ook de eerste bewoners van de serviceflats ingeënt, waardoor het aandeel gevaccineerde ouderen verder zal stijgen.

