Vaccinaties stijgen met recordcijfers: bijna 5 miljoen Belgen kregen al minstens eerste prik

In totaal kwamen er sinds de update van gisteren 160.500 nieuwe vaccinaties bij in de centrale databank Vaccinet+. Dat zijn niet enkel inentingen van gisteren, maar door trage registraties ook van eergisteren en de dagen daarvoor.

Voor verschillende dagen van de week waarvoor de registraties al zo goed als compleet zijn, zijn er nieuwe records gevestigd. 30 mei was al de beste zondag tot nu toe met 11.394 inentingen, maandag 31 mei de beste maandag met 115.038 inentingen. Ook voor woensdag met voorlopig 154.254 inentingen is er een nieuw record gezet. Voor gisteren donderdag staan er al 100.186 prikken in de boeken, maar dat is nog maar een heel voorlopig getal.

Per dag komen er nu gemiddeld 102.000 vaccinaties bij. Het absolute dagrecord staat wel nog steeds op donderdag 6 mei, met toen meer dan 161.000 inentingen.

Voor de hele week zitten we voorlopig aan 476.000 inentingen, en zijn we op weg om het voorlopige record van twee weken geleden van bijna 750.000 vaccinaties fors te verbreken.

De bijna 4,9 miljoen minstens deels gevaccineerde Belgen zijn goed voor 42,38 procent van de volledige bevolking. 2,351 miljoen onder hen kregen ook de tweede prik, 20,41 procent.

In Vlaanderen zijn 2,873 miljoen inwoners geprikt, zij maken 43,19 procent uit van het volledige aantal inwoners. 21,25 procent kreeg al beide inentingen, of een Johnson & Johnson-vaccin waarvoor maar één dosis nodig is.

Wallonië kon al 44,12 procent van zijn bevolking inenten, en de Oostkantons zelfs al 49,6. Brussel loopt in de cijfers nog achter met 31,09 procent, maar daar hoort wel de belangrijke kanttekening bij dat het gewest 130.000 eerste dosissen heeft toegediend aan Vlamingen en Walen die in Brussel werken. Die vormen statistisch gezien winst voor Vlaanderen en Wallonië, en verlies voor Brussel.

Toch valt uit de leeftijdsstatistieken op te maken dat de vaccinatiebereidheid in Brussel lager ligt dan in Vlaanderen en Wallonië. Zo liet 81,47 procent van de 85-plussers in Brussel zich inenten, tegenover 96,33 procent in Vlaanderen en 84,14 procent in Wallonië. Ook bij de andere leeftijdsgroepen ligt de Brusselse vaccinatiegraad telkens lager.

Brussel en ook Wallonië moesten of konden daardoor al sneller dalen in leeftijdsgroepen. In Brussel is zo al 60,1 procent van de 45- tot 54-jarigen gevaccineerd, en in Wallonië zelfs al 64,21 procent. In Vlaanderen is dat nog maar 47,12 procent. Bij de 35- tot 44-jarigen is ook al 40,41 procent gevaccineerd aan de overkant van de taalgrens, tegenover nog maar 23,84 procent in Vlaanderen.

Gemeenten met oudste bevolking nog steeds bovenaan

Op de kaart met het aantal gevaccineerde inwoners per gemeente in Vlaanderen is te zien dat de kustgemeenten nog steeds bovenaan staan. Omdat zij een groter aandeel 65-plussers hebben, zijn er procentueel ook al meer inwoners gevaccineerd. Zo is in Koksijde al meer dan 63 procent van de volledige bevolking minstens deels gevaccineerd. In Machelen en Vilvoorde is dat nog maar ongeveer 31,5 procent of de helft.

Doordat momenteel overal de brede bevolking onder de 65 jaar aan de beurt is, krijgen gemeenten met een jongere bevolking nu wel meer vaccins dan die met een oudere bevolking. Daardoor schuiven de gemeenten stelselmatig naar elkaar toe. Bedoeling is dat uiteindelijk elke gemeente ongeveer op hetzelfde moment klaar is met zijn vaccinaties.

