Vaccinaties op weg naar nieuwe records: voor eerste keer meer dan half miljoen inentingen per week gepland in Vlaanderen

Na een mindere week zullen de vaccinaties tegen het coronavirus volgende week opnieuw records breken. In Vlaanderen worden er in de week van 17 mei voor het eerst meer dan een half miljoen inentingen gepland: 533.535 om precies te zijn.

Door de onregelmatige leveringen van vooral AstraZeneca verloopt het vaccinatieparcours in België en Vlaanderen erg hobbelig, met de ene week fors meer en de andere net fors minder vaccinaties. Zo zijn er deze week slechts 25.100 AstraZeneca-vaccinaties gepland in Vlaanderen, maar volgende week bijna het tienvoud: 214.000.

Pfizer/BioNTech is de enige fabrikant die én vlot én veel vaccins levert, en net als deze week staan er dan ook ongeveer 244.000 van ingepland. Ook Moderna levert vlot, maar in kleinere aantallen: de vijf grootste vaccinatiecentra zullen er samen 54.500 van uitdelen. Van Johnson & Johnson tot slot worden er opnieuw maar 20.760 prikjes gepland, het voordeel daar is dat er maar één inenting nodig is voor een volledige bescherming. De Amerikaanse producent moet in heel België in het hele tweede kwartaal (april - juni) 1,4 miljoen vaccins leveren, maar kampt met grote vertragingen. Tot nu toe zijn er nog maar 66.000 stuks geleverd.

Nadat er deze week vooral tweede dosissen worden gezet (229.289, blauw op de grafiek) en amper eerste (57.195) is de verdeling volgende week weer omgedraaid. Dan staan er 354.360 eerste vaccins gepland, en 179.175 tweede.

Volgens de voorlopige planning zullen in de week nadien, die van 24 mei, opnieuw wat minder vaccins gezet kunnen worden, om dan in de eerste week van juni de echte quantumsprong te maken. Dan moeten er in Vlaanderen tussen de 750.000 en 800.000 vaccins per week gezet worden. In de week van 24 mei zullen ook de eerste mensen uit de brede bevolking onder de 65 jaar hun prik krijgen, aangezien dan alle risicopatiënten ingeënt moeten zijn.

Volgens de huidige planning zal het tempo waarop prikjes in armen verdwijnen volgende week dus opnieuw de hoogte in gaan. In heel België werden vorige week meer dan 700.000 vaccins gezet, gemiddeld meer dan 100.000 per dag. Op de topdag, donderdag 6 mei, ging het op bijna 160.000 prikjes.

