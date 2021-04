Vaccinaties nemen verder toe: meer dan 600.000 Belgen kregen al beide prikken van het coronavaccin

Er zijn de afgelopen 24 uur 84.188 nieuwe vaccinaties geregistreerd in het centrale register Vaccinet. Dat blijkt uit de nieuwe update van Sciensano. 1,677 miljoen inwoners hebben nu minstens een eerste coronaprik gekregen, of 14,6 procent van de bevolking. Meer dan 600.000 mensen zijn volledig gevaccineerd.

Het aantal minstens deels gevaccineerden is gestegen tot 1.677.523. 605.395 mensen onder hen zijn nu volledig gevaccineerd, goed voor 5,27 procent van de bevolking. De versnelling van de vaccinatiecampagne zet zich daarmee verder.

In Vlaanderen kregen 962.133 inwoners minstens een eerste prik, of 14,51 procent van de bevolking. 370.917 onder hen kregen al beide prikken, 5,6 procent van de bevolking.

De 84.000 nieuwe vaccinaties zijn niet allemaal gisteren gezet, maar zijn nog laattijdig geregistreerd tot meer dan een week geleden. Het voorlopige dagrecord staat nu op 96.336 dosissen die toen zijn toegediend. Voor gisteren staan er voorlopig 68.000 vaccinaties in de boeken, mogelijk overschrijden we daar de komende dagen de 100.000 nog.

Gemiddeld komen er elke dag tussen de 45.000 en de 50.000 vaccinaties bij.

80,80 procent van alle 85-plussers in België heeft nu minstens een eerste prik gekregen, en 56,31 procent van de 75- tot 84-jarigen. In Vlaanderen ligt de vaccinatiebereidheid bij de ouderen voorlopig hoger, met 88,64 procent gevaccineerden in de oudste groep.

In Wallonië en Brussel is dat opvallend genoeg nog maar ongeveer 67 procent en lijkt dat cijfer voorlopig niet meer toe te nemen. Doordat er daar minder 85-plussers zijn gevaccineerd, zijn beide gewesten wel al vroeger kunnen overschakelen naar de jongere leeftijdsgroepen, en worden in Brussel nu zelfs al de eerste risicopatiënten gevaccineerd. Zo is in Brussel al bijna 52 procent van de 65- tot 74-jarigen gevaccineerd, en nog maar 10 procent daarvan in Vlaanderen.

De gemiddelde doorlooptijd van een vaccin, de tijd tussen een bepaalde levering en het moment dat die volledige hoeveelheid vaccins in een arm is verdwenen, is ondertussen gedaald tot een tiental dagen. Dat betekent dat de vaccins nu veel sneller worden gezet dan enkele weken geleden. Toen zat er tot twintig dagen tussen.

