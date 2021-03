Vaccinaties nemen eindelijk - een beetje - vaart: 35.500 nieuwe prikken, een nieuw record

Er lijkt eindelijk wat tempo te komen in het aantal toegediende vaccinaties in ons land. Uit de nieuwste update van Sciensano blijkt dat er voor gisteren alleen meer dan 22.000 gezette dosissen zijn geregistreerd. Dat zullen er uiteindelijk nog veel meer worden: op de registratie van de vaccinaties zit namelijk een grote vertraging. In totaal kwamen er 35.560 nieuwe registraties bij, wat een record is.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. “Normaal gezien zit na één dag nog maar iets meer dan een derde van het werkelijk aantal gezette vaccins in de statistieken”, legt datawetenschapper Bart Mesuere (UGent) uit. Hij houdt gedetailleerd bij hoeveel vertraging er op de rapportage zit.



“Doordat er nu meer in de vaccinatiecentra wordt gevaccineerd en de inentingen daar sneller in het registratiesysteem Vaccinet worden gestopt, kan het nu wel zijn dat er iets minder vertraging op de cijfers zit”, zegt hij. Gisteren werden er bijvoorbeeld 2.000 vaccins gezet in het Antwerpse vaccinatiecentrum alleen al, en die cijfers belanden normaal gezien 's avonds meteen in de statistieken.

Op hoeveel vaccinaties we uiteindelijk zullen uitkomen voor gisteren, durft Mesuere niet voorspellen. “Maar in elk geval is dat cijfer van 22.048 een record als je kijkt naar hoeveel dosissen de dag na toediening in de statistieken zitten.” Het recordcijfer van de volledige cijfers tot nu toe is 35.000 toegediende dosissen op 11 februari, allicht gaan we daar wel ruim over.

Het zevendaags gemiddelde van het aantal toegediende dosissen staat nu op 16.861, maar daar zitten de registraties van gisteren nog niet bij, aangezien die dus nog verre van volledig zijn. Het gemiddelde zal de komende dagen dan ook verder oplopen. Willen we de Europese doelstelling halen om tegen het einde van de zomer 70 procent van de alle volwassenen te hebben ingeënt, dan moet het dagelijks gemiddeld naar 55.000 tot 60.000 evolueren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Record van 35.000 nieuwe prikken

In totaal zijn nu 900.957 vaccinatiedosissen gezet, dat zijn er 35.560 meer dan het totaal van gisteren en een record, zegt Mesuere. In dat cijfer zitten dus de 22.000 prikken van gisteren en nog 13.000 van de dagen daarvoor.

Alles samen kreeg België al 1,5 miljoen vaccins geleverd, en het verschil van 600.000 tussen beide is volgens de overheden - naast een verlies van 2 procent en de achterstand in registratie - allemaal geprogrammeerd voor de komende dagen en weken.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

569.987 Belgen kregen al minstens een eerste prik, goed voor 4,96 procent van de bevolking. 330.973 onder hen kregen ook een tweede prik, goed voor 2,88 procent van de bevolking.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Jambon: Vlaanderen houdt “uiterst strakke planning” aan

In Vlaanderen gaat het om 371.217 dosissen, of 5,6 procent van de volledige bevolking, waarvan 209.832 mensen die een tweede prik hebben gekregen, of 3,17 procent.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) sprak op persconferentie vanmiddag over een “vruchtbare week” in de vaccinatiecampagne. Maar hij waarschuwde dat de onzekerheid over de leveringen groot blijft. “We zullen daar in de toekomst rekening mee moeten houden. Daarom leggen we een zekere voorzichtigheid aan de dag in de planning, zo kunnen we flexibel met de vertragingen omgaan. Maar die tragere leveringen frustreren mij ook, en geen klein beetje. Ik heb er heel veel voor over dat zo veel mogelijk Vlamingen zo snel mogelijk hun prik krijgen. Ik kijk daarom met bijzondere aandacht uit naar de goedkeuring en de leveringen van het Johnson & Johnson-vaccin.”

Vlaanderen doet het met zijn cijfers absoluut niet slecht, aldus Jambon. “Wij gaan er alles aan doen om de keten van de levering tot prik zo kort en efficiënt mogelijk te maken. Er is heel veel gezegd over de koelkast en stock. Maar de vaccins liggen daar nooit zomaar. Die hebben allemaal een bestemming die past binnen een uiterst strakke planning.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In Vlaanderen alleen stonden er deze week een kleine 130.000 vaccinaties ingepland. Volgende week zijn dat er maar 97.000, vooral door schommelingen in de leveringen van de Moderna-vaccins, en het feit dat de eerste ronde in de ziekenhuizen tegen dan afgelopen zou moeten zijn. Daardoor worden er daar bij het personeel geen nieuwe eerste prikken meer gezet. A

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ondertussen is ook de planning voor de vaccinatiecentra in Vlaanderen voor de week van 15 maart al bekend. In totaal staan er daar 95.600 inentingen op het programma, na de 51.600 in de komende week van 8 maart en de 21.500 deze week. U kan op de kaart hieronder zien hoeveel vaccins elk centrum mag zetten. Antwerpen krijgt er het meeste, met 9.600 dosissen

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.