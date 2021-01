Vaccinaties in Vlaamse ziekenhuizen uitgesteld omdat Pfizer geen leveringszekerheid biedt

De ziekenhuizen zullen de vaccins mogen gebruiken die ze in de diepvries hebben zitten, maar moeten dan wellicht een tweetal weken de vaccinaties uitstellen. “Hallucinant”, zegt Cloet. “Dit is een onmogelijke situatie voor de ziekenhuizen. Vrijdag kregen we nog bericht over 37.000 vaccins, nu wordt dit uitgesteld. Voor de administraties van de ziekenhuizen is dit niet werkbaar. Aan de ziekenhuismedewerkers, die ondertussen een jaar in de vuurlinie staan en ernaar hunkeren om weer op een normale manier te kunnen werken, krijg je dit niet meer uitgelegd.”