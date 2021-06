Vaccinaties gaan aan sneltempo verder, 85 procent volwassenen eerste prik tegen 11 juli

Annulatie Tomorrow­land kan Vlaamse regering tot 1,8 miljoen euro kosten, Bart Somers wil overleg met burgemees­ters

14:59 Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) gaat "in de loop van volgende week" in gesprek met de burgemeesters van Boom en Rumst over hun beslissing om het dancefestival Tomorrowland dit jaar niet te laten plaatsvinden. Dat heeft hij donderdagavond aangekondigd. "Samen moeten we dat (festival) veilig kunnen organiseren", zo klinkt het. Als het festival niet kan doorgaan, kan dat de Vlaamse overheid tot 1,8 miljoen euro kosten. “Dat is een gevolg de voorschottenregeling van de Vlaamse regering. Als een evenement niet kan doorgaan, moeten de kosten die al gemaakt zijn en niet recupereerbaar zijn, terugbetaald worden", bevestigt minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) aan VTM Nieuws.