Vaccinatiegraad tussen 70 en 95 procent nodig, zegt Van Gucht: “Hoe besmettelijker het virus, hoe hoger groepsimmuniteit moet zijn”

Professor Devroey: “Niet beschik­baar voor tweede prik? Dan stellen we eerste prik uit”

31 mei De vaccinatiecampagne in ons land is een nieuwe fase ingegaan. Vanaf vandaag kunnen alle volwassenen een uitnodiging voor hun vaccin ontvangen. In de vaccinatiecentra wordt er dan ook een versnelling hoger geschakeld. Dirk Devroey, professor huisartsgeneeskunde en medisch verantwoordelijke in het vaccinatiecentrum in Overijse, vertelt over die organisatie bij HLN LIVE: “Het is een hele uitdaging om dat georganiseerd te krijgen”.