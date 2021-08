Vaccinatiecentrum op Heizel sluit vandaag de deuren, ook in Wallonië nog maar een 16-tal centra geopend vanaf september

"Het militair ziekenhuis in Neder-Over-Heembeek sluit op 15 augustus voor de bevolking maar blijft op dinsdag en donderdag open voor Belgen in het buitenland en andere specifieke groepen", zegt de woordvoerster. "Het vaccinatiecentrum in Ukkel sluit op 27 augustus, dat in Anderlecht op 28 augustus, en de centra in Schaarbeek en Sint-Lambrechts-Woluwe op 31 augustus."

Gewijzigde vaccinatiestrategie en communicatie

"Anderzijds is de vaccinatiestrategie in het Brussels Gewest ook geëvolueerd, zegt Fatima Boudjaoui. "De grote massa is nu gevaccineerd, we willen nu gerichter te werk gaan, met meer lokale initiatieven. De bekendste daarvan zijn intussen de vaccinatiebussen maar we werken ook met lokale antennes, en bijvoorbeeld de vaccinatiestand op de Zuidfoor. We willen echt tot in het hart van de wijken geraken met onze vaccinatiecampagne.” Ook de communicatie aangepast, aldus de woordvoerster: "We werken al sinds het begin van de pandemie met vertrouwenspersonen in de wijken, en we gaan dat nu ook doen voor de vaccinatie. Het gaat dan om apothekers, straathoekwerkers en vertrouwenspersonen binnen de geloofsgemeenschappen. Bedoeling is de juiste informatie tot bij de mensen krijgen, aangepast aan de vragen van ons doelpubliek.”