Vaccinatiecentra paraat voor massale herfstcampagne

Na de zomer volgt de vierde prik: “Even afwachten of alleen 50-plus­sers worden opgeroepen of iedereen ouder dan 12. Maar voor nieuwjaar worden ook al vijfde prikken uitgedeeld”

Staan we in de herfst met zijn allen weer aan te schuiven voor een tweede booster. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) acht die kans heel groot. Ook al zitten we nu met de laagste besmettingscijfers sinds het begin van de epidemie. Waarom is een vierde prik nodig? Wie moet die krijgen en met welk vaccin? Gaan de vaccinatiecentra weer open? En komt er opnieuw een Covid Safe Ticket? Zeven vragen aan Dirk Ramaekers, Steven Van Gucht en Marc Van Ranst.

5 juni