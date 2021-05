Vaccinatiecentra in Vlaanderen klaar voor marathon: vanaf vandaag meer dan 2,5 miljoen coronaprikken in vier weken tijd

De 95 Vlaamse vaccinatiecentra staan aan het begin van de grootste marathon uit de hele vaccinatiecampagne. Vanaf vandaag worden er vier weken lang ongeveer 600.000 prikjes per week toegediend, met uitschieters tot 670.000. In totaal zullen er zo meer dan 2,5 miljoen vaccins gezet worden.

Ondanks de bezorgdheden en ongerustheid over de leveringen, gaat de vaccinatiecampagne vanaf vandaag een nieuwe fase in en staan we aan het begin van de vier absolute topweken in het hele vaccinatietraject. Niet minder dan 2,5 miljoen vaccins zullen er de komende tijd worden toegediend in Vlaanderen, waarvan 1,7 miljoen eerste dosissen bij wie nog geen prik kreeg. Ter vergelijking: dat zijn er bijna evenveel als er in de eerste vier maanden van de campagne gezet zijn. Iets meer dan 800.000 inwoners zullen hun tweede prik krijgen.

Deze week staan er 385.000 eerste prikken gepland, en 223.000 tweede. Volgende week gaan de cijfers nog wat de hoogte in, met ongeveer even veel eerste als tweede inentingen (346.000 en 322.000). Maar het is vooral in de week van 14 en 21 juni dat er veel eerste prikken op het programma staan: volgens de voorlopige planning zullen in twee weken tijd dan bijna een miljoen Vlamingen een eerste inenting krijgen (560.000 en 430.000).

Vandaag zijn 2,69 miljoen Vlamingen minstens deels gevaccineerd, goed voor 40,46 procent van de volledige bevolking. Aan de hand van de huidige planning zal dat over vier weken opgelopen zijn tot 4,4 miljoen inwoners, of ongeveer 66 procent.

Deze week nog komen, afhankelijk van het vaccinatiecentrum, de laatste jonge patiënten met onderliggende aandoeningen aan de beurt. Steeds meer centra zijn al overgestapt op de algemene bevolking onder de 65 jaar, al verschillen de leeftijden erg per regio.

Hoe de vaccinaties in juli verder lopen, blijft voorlopig nog afwachten en hangt af van de leveringen. Het is daarbij vooral uitkijken naar het leverschema van Pfizer voor de maanden juli en augustus. Door de leeftijdsbeperking stoppen over een tweetal weken de eerste inentingen met AstraZeneca en voorlopig ook Johnson & Johnson. Doordat Moderna slechts beperkt levert, en er voorlopig nog geen concreet uitzicht is op vaccins van Curevac, ligt alle hoop in de zomermaanden op Pfizer.

Welke en hoeveel vaccins kreeg België al? Bekijk hier het leverschema tot nu toe en de geplande leveringen:

