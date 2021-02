Vaccinatiecentra in ons land worden streng beveiligd

Drongen Drongenaar zoekt koppeltje (of hun nabestaan­den) van liefdes­brief uit 1945: “Ook ik zou graag weten of ze ooit getrouwd zijn”

15 februari Jean-Marie Suttels (69) uit Drongen is in de ban van een liefdesbrief uit 1945. Hij is koortsachtig op zoek naar Flore en Edith, het koppeltje uit de brief, of naar hun nabestaanden. De verzender vertelt dat hij wil trouwen met ‘zijn allerliefste meisje’ als hij terugkomt uit Engeland. Jean-Marie wil de brief nu teruggeven aan de rechtmatige eigenaar.