Vaccinatiecentra dienen deze week nog overwegend eerste dosissen toe, juli staat in het teken van de tweede prik

In Vlaanderen hebben intussen 79 procent van de volwassenen zeker een eerste prik gekregen, 42 procent is volledig gevaccineerd. Stilaan komen we in de staart van de campagne.

Deze week staan er in totaal nog 419.000 dosissen gepland, 306.000 eerste dosissen en 113.000 tweede dosissen. Vanaf volgende week kantelt dat beeld, en dat normaal gezien voor heel juli. In de week van 5 juli komen we met 617.000 weer op het peil van de voorbije weken, maar dan gaat het overwegend om tweede prikken: 514.000 tegenover 103.000. Ook de rest van juli staat bijna uitsluitend in het teken van tweede prikken.

Bij de wekelijkse briefing van het Agentschap Zorg en Gezondheid zei Vlaams minister van Gezondheid Wouter Beke afgelopen vrijdag nog dat tegen 11 juli nog niet elke Vlaming ouder dan 16 een eerste prik gekregen zal hebben, maar alvast wel een uitnodiging ontvangen zal hebben. "Als we rekening houden met de effectieve vaccinatiegraad en met de leveringen die in het vooruitzicht liggen, denk ik dat dat haalbaar is", aldus Beke.

Brusselse vaccinatiecampagne loopt iets achter

In Brussel loopt de vaccinatiecampagne iets achter op die in de andere regio's. 54 procent van de volwassenen kreeg er een eerste dosis, 33 procent is al volledig gevaccineerd. Om die percentages wat op te krikken, zullen Brusselaars vanaf 16 vanaf donderdag zonder afspraak terechtkunnen in de tien Brusselse centra. Een afspraak maken geniet wel nog altijd de voorkeur.

Eind vorige week kwam er nog goed nieuws over het vaccin van Johnson & Johnson. In de tweede helft van volgende week komen 150.000 langverwachte dosissen van dat vaccin aan. Daarvan is, zoals bekend, maar één dosis nodig.