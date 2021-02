Vaccinatiecampagne vertraagt fors deze week: “Geen leveringen van Moderna”

Winterweer blijft voor drukte zorgen bij pechverhel­pings­dien­sten: gisteren meer dan 4.000 oproepen

12:22 Het winterweer blijft voor extra werk zorgen bij pechverhelpers. Dinsdag was voor VAB met meer dan 4.000 oproepen op één dag zelfs de drukste dag in twee jaar, zegt woordvoerster Joni Junes. Woensdag is traditioneel iets rustiger, maar het was ook nu opvallend drukker dan op een gemiddelde woensdag. "De drukte kwam iets later op gang, maar vanaf 8.30 uur zijn er weer meer dan dubbel zoveel oproepen als normaal", aldus Junes.