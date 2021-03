Vaccinatiecampagne krijgt nieuwe boost: tot 100.000 extra Pfizer-vaccins deze maand, tijd tussen twee inentingen wordt verlengd

Er lijkt eindelijk wat goed nieuws te komen vanop het vaccinatiefront: België wil intekenen op de Europese bestelling van 4 miljoen extra vaccins van Pfizer die nog deze maand geleverd kunnen worden. Dat bevestigt Dirk Ramaekers, het hoofd van de taskforce Vaccinatie, aan Het Laatste Nieuws. Verrekend naar het Belgische bevolkingsaantal zou dat neerkomen op in totaal een kleine 100.000 extra dosissen de komende twee weken, boven op de 580.000 al bestelde. Daarbovenop zijn de ministers van Volksgezondheid in ons land overeen gekomen de tijd tussen de twee Pfizer-inentingen te verlengen naar 35 dagen.

De Europese Commissie heeft met de Amerikaanse farmareus Pfizer en het Duitse biotechnologiebedrijf BioNTech een akkoord gesloten voor de levering van 4 miljoen extra dosissen van hun coronavaccin voor het einde van de maand maart, zo maakte voorzitter Ursula von der Leyen vanmiddag bekend via een persbericht. Een uitbreiding van de productiecapaciteit maakt dat deze bijkomende leveringen mogelijk zijn.

De dosissen komen bovenop de leveringen die al gepland waren en zijn bedoeld om ingezet te worden in "corona-hotspots" in de lidstaten en om het grensoverschrijdend verkeer mogelijk te houden. "Dit zal de lidstaten helpen bij hun inspanningen om de verspreiding van nieuwe varianten onder controle te houden", zegt Von der Leyen. “Om de agressieve varianten van het virus aan te pakken en de situatie in de hotspots te verbeteren, is snelheid en doortastendheid cruciaal.”

Tot 100.000 dosissen extra voor België

De bijkomende dosissen worden nu te koop aangeboden aan alle 27 EU-landen, en België zal zijn uiterste best doen om op het aanbod in te gaan, is aan onze redactie bevestigd. Volgens het Europese persbericht zullen de dosissen op basis van het bevolkingsaantal per lidstaat verdeeld worden, al is er nog onduidelijkheid of de hotspots waarvan sprake toch extra vaccins krijgen.

Een loutere verdeling op basis van de bevolking zou voor België neerkomen op een kleine 100.000 dosissen extra, zegt de taskforce, bovenop de 580.000 die deze maand al op de planning stonden. De taskforce wil zich echter nog niet op een cijfer vastpinnen en is nog in overleg met de Europese diensten. Ook het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid zegt nog niets concreets te weten over extra leveringen.

Naar 35 dagen tussen twee prikken

Deze voormiddag is er op de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid bovendien beslist om voortaan standaard 35 dagen of 5 weken aan te houden tussen de twee Pfizer-prikken, bevestigt het coronacommissariaat. Twee weken geleden stond de Hoge Gezondheidsraad al toe de huidige termijn van 21 dagen of 3 weken indien nodig te verlengen, en de verschillende ministers van Volksgezondheid hebben nu juridisch advies ingewonnen bij het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA en het Federaal Agentschap voor de Geneesmiddelen FAGG. Daaruit is gebleken dat het juridisch perfect mogelijk is naar 35 dagen te gaan, en dat zal dan ook de nieuwe standaard worden.

De beslissing om de tweede prik wat langer uit te stellen betekent dat er sneller gevaccineerd kan worden. “We beschikken ad hoc over meer vaccins en kunnen de vaccinatiecampagne opnieuw versnellen.” Tot nu toe werd voor elk geleverd Pfizer-vaccin een tweede achtergehouden, om te kunnen garanderen dat wie een eerste prik krijgt op tijd een tweede keer ingeënt kan worden, ook bij leveringsproblemen.

Voor wie al een eerste Pfizer-prik kreeg, blijft de termijn nog op 21 dagen, vanaf volgende week zal er met de 35 dagen interval gewerkt worden voor alle nieuwe gevaccineerden.

Werkpaard

De Pfizer-vaccins waren tot nu toe het werkpaard in de Belgische strategie, met al meer dan 1,12 miljoen geleverde dosissen. Die werden de voorbije weken allemaal in de woonzorgcentra, centra voor gehandicapten, maar ook in de ziekenhuizen ingezet. Pfizer is tot nu toe ook de enige producent die elke week levert wat het beloofd heeft.

Wat de extra levering betekent voor de vaccinatiestrategie de komende weken en in hoeverre ze een versnelling in ons land mogelijk maakt, wordt nog berekend. Pfizer zelf zegt dat de extra levering mogelijk is door een “verbetering in de productie-efficiëntie”, maar benadrukt dat het om een eenmalige verhoging gaat. Pfizer leverde in januari nog tijdelijk minder dan beloofd om zijn productiecapaciteit in de fabriek in Puurs-Sint-Amands te kunnen verhogen. Sindsdien verlopen de leveringen wel vlot.

Ook Frankrijk en Nederland zegden al toe in te tekenen op het Europese aanbod. Nederland verwacht 169.000 extra vaccins, Frankrijk 600.000.

Vertraging bij Johnson&Johnson

Farmaceut Johnson & Johnson, wiens Janssen-vaccin als het goed is deze week wordt goedgekeurd door het Europese geneesmiddelenbureau EMA, zou de Europese Commissie deze week hebben laten weten met bevoorradingsproblemen te kampen. Dat kan de geplande leveringen aan de EU vertragen.

België bestelde in totaal 5 miljoen doses van het Janssen-vaccin, over de impact van de vertraging op het Belgische leverschema is er nog geen duidelijkheid. In tegenstelling tot de vaccins van Pfizer en AstraZeneca is er van die van Janssen maar één prik nodig.

Varianten

Ook al zakt het aantal mensen die overlijden aan COVID-19 - dankzij de vaccinatie van ouderen en kwetsbaren - toch maakt de Commissie zich zorgen over het ontstaan van hotspots en hun impact op de volksgezondheid en het vrij verkeer. Het zijn met name de nieuwe varianten van het SARS-CoV-2-virus die aan de basis liggen van deze hotspots. Het vaccin van Pfizer en BioNTech is uitermate geschikt om in die context ingezet te worden, want het is bewezen dat het tegen alle bekende varianten heel effectief is, argumenteert de Commissie.

Het is geen geheim dat de Commissie niet opgezet is met de beperkingen die verschillende lidstaten hebben opgelegd aan het vrij verkeer, ingegeven door bezorgdheid om hoge besmettingscijfers in een buurland. De Commissie noemt in een mededeling Tirol (Oostenrijk), Nice en de Moezelstreek (Frankrijk), Bolzano (Italië) en sommige delen van Beieren en Saksen (Duitsland) als voorbeelden van gebieden waar het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames de voorbije weken toenam, "wat lidstaten ertoe aanzette strenge maatregelen te nemen en in sommige gevallen ook nieuwe grenscontroles in te voeren". België wordt niet genoemd.

