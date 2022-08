Vaccinatiebereik bij jonge kinderen blijft erg hoog in Vlaanderen

Politiek Vlaamse regering staat voor hete herfst, met stikstof, Ventilus en energiedos­sier

De Vlaamse meerderheid staat voor een uitdagend politiek jaar, wellicht het laatste waarin nog grote beslissingen kunnen worden genomen, in aanloop naar de verkiezingen van 2024. Met het stikstofdossier, de beslissing over de Ventilus-hoogspanningslijn en de loodzware energiefactuur zijn er nijpende dossiers te over, terwijl er nauwelijks geld voorhanden is. Het tekort zal volgens de jongste schatting van de SERV minstens 1,7 miljard euro bedragen in 2023.

30 augustus