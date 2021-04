Vaccinatiebereidheid bereikt dieptepunt: “Wie twijfelde, is wellicht verder richting het neenkamp gestuwd”

ONZE OPINIE. “De vaccintwij­fel in Brussel is ook een Vlaams en Waals probleem”

17 april Er komen onrustwekkende signalen uit Brussel. In de hoofdstad lijkt de vaccintwijfel groter te zijn dan elders. “En dat is ook een probleem voor Vlaanderen en Wallonië”, schrijft onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert. “Vraag is of we dat al voldoende beseffen.”