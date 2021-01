Vaccinatiebaas Dirk Ramaekers: “Nog steeds op schema om vanaf juni brede bevolking te vaccineren”

Motivatie slinkt, maar we proberen vol te houden

13:07 Onze motivatie om de coronamaatregelen te blijven naleven, slinkt zienderogen. We volgen ze nog - en dat is hoopvol - maar we zien door het bos de bomen niet meer. “Er is nood aan een wekelijkse, duidelijke stand van zaken”, zegt motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste.