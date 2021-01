Vaccinatie? Voor onze overheid steekt het niet op een maandje. Voor mijn schoonmoeder telt nochtans elke dag

LIVE. AstraZene­ca gaat 90 miljoen doses vaccin in Japan produceren - Van Ranst: “Eigenlijk is er geen perspec­tief voor de kap­pers”

6:32 Basisscholen krijgen in tegenstelling tot het secundair onderwijs geen afkoelingsweek. In een rapport dat onze ministers onder ogen kregen staat onrustwekkende informatie over de Britse coronavariant. En volgens viroloog Marc Van Ranst is er zo goed als geen perspectief voor de kappers. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.