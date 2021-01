Vaccinatie op basis van huidige gegevens “in september tot een goed einde gebracht”

Op basis van de huidige gegevens schat de taskforce vaccinatie dat de vaccinatiecampagne in ons land na de zomer, “richting september”, tot een goed einde gebracht moet kunnen zijn. Dat heeft de topman van de taskforce Dirk Ramaekers vrijdag in de Kamer gezegd. Het gaat dan om het voornemen om 70 procent van de bevolking in te enten, “een zeer belangrijke drempel”.

De taskforce vaccinatie stelde vrijdag voor het eerst een concrete timing van de vaccinatiecampagne tegen Covid-19 voor in de Kamercommissie Gezondheid. Het gaat om een voorlopige versie, gebaseerd op de gegevens over vaccins en leveringen die nu voorhanden zijn. De komende maanden en weken komen er wellicht nog aanpassingen, zei taskforce-topman Dirk Ramaekers.

Huidige planning

Voorlopig lijkt één en ander sneller te kunnen lopen dan aanvankelijk voorzien.

“Tegen medio februari zullen we normaal gezien de eerste groep van de rusthuizen afgerond hebben”, legt Ramaekers uit over de huidige planning. “De gezondheidswerkers, dat is de tweede belangrijke groep. De taskforce-topman spreekt van een versnelling voor die groep in de vaccinatiecampagne naar “eind januari, begin februari”.

“We verwachten dat in de loop van de maand februari waarschijnlijk, mogelijks, ook het AstraZenca-vaccin zal goedgekeurd geraken”, aldus Ramaekers. De komst van een derde vaccin zal in ieder geval “bijkomende mogelijkheden bieden” en kan nog voor eventuele versnellingen zorgen.

In maart zouden op basis van de huidige gegevens de 65-plussers en mensen met onderliggende aandoeningen volgen, in april de mensen die essentiële beroepen uitoefenen, en in juni de rest van de bevolking. “Richting september zouden we dan onze vaccinatiecampagne tot een goed einde gebracht moeten kunnen hebben”, besloot hij.

Volledig scherm Een overzicht van de timing binnen de vaccinatiestratie. © RV

‘Rijk van de vrijheid’

Volgens federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) zal de vaccinatie voor jonge mensen zonder onderliggende aandoeningen nog voor de zomer kunnen starten. “Dat is bijzonder goed nieuws. Dan is het rijk van de vrijheid terug in zicht.”

“De uitrol van de vaccins in heel het land is afhankelijk van de producenten, de goedkeuring van hun vaccins en de snelheid waarmee ze kunnen leveren, benadrukte Vandenbroucke wel. “We hebben met de ministers van gezondheid aan de taskforce vaccinatie gevraagd om vooral heel flexibel te zijn. En het zal zaak zijn om heel flexibel te blijven.”

Volledig scherm Beeld ter illustratie. Ziekenhuizen, zorgverleners in de eerste lijn en collectieve zorginstellingen starten parallel met vaccineren in februari. © Photo News

Door de goedkeuring van het Moderna-vaccin door het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA is er op korte termijn zicht op bijkomende vaccins, die deze maand al geleverd zullen kunnen worden. Dat is goed nieuws. Ook dankzij de versnelling van de vaccinatie in de woonzorgcentra, kan versneld gestart worden met de planning van de volgende doelgroepen in de strategie.

Parallel

Omdat nu ook het Moderna-vaccin is goedgekeurd, kan Vlaanderen al in februari starten met het vaccineren van ziekenhuispersoneel en zorgpersoneel in de eerste lijn, maakte Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) eerder vrijdag bekend. Sneller dan gepland dus. Volgens minister Beke wil Vlaanderen parallel starten met het vaccineren in collectieve zorgvoorzieningen (bv. voorzieningen voor personen met een handicap), in ziekenhuizen en bij zorgverleners in de eerstelijn en dan in de eerste plaats de huisartsen.

Het is de bedoeling om al in de loop van februari te starten met het gelijktijdig vaccineren van die doelgroepen. Het zal wel van het aantal beschikbare vaccins en van de levertermijnen afhangen hoe snel iedereen in die doelgroepen kan gevaccineerd worden. De Vlaamse overheid zal de komende dagen een verdeelsleutel voor de drie sectoren vastleggen.

Vaccinatiecentra

Volgens Beke heeft Vlaanderen ook een blauwdruk klaar voor de oprichting van vaccinatiecentra. De planning en praktische afspraken worden nog verder besproken met de lokale partners en lokale besturen. Vlaanderen streeft ernaar om naar 120 vaccinatiecentra te gaan, 2 per eerstelijnszone. Voor heel België wordt gedacht aan in totaal 200 vaccinatiecentra.