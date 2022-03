Vaccinatie in de apotheek nog niet voor meteen

Vanaf vandaag is het toegestaan dat apothekers vaccineren tegen Covid-19, meldt sectorvereniging APB vrijdag. Maar de apothekers wijzen erop dat het nog niet voor meteen zal zijn. Een en ander moet praktisch nog geregeld worden, bijvoorbeeld de toelevering. "Je vandaag al laten vaccineren in de apotheek, dat is echter nog wat voorbarig", aldus Koen Straetmans, de voorzitter van de Algemene Pharmaceutische Bond.

De wet die toelaat dat apothekers een coronavaccin toedienen is vrijdag gepubliceerd in het Staatsblad, nadat de plenaire Kamer vorige maand het licht op groen gezet had. De apotheek wordt een bijkomend kanaal om 's lands vaccinatiegraad op te krikken, aldus de APB. "De apothekers kunnen "vooral later dit jaar" een heel belangrijke rol spelen bij de vaccinatie, klinkt het in een persbericht.

"We zijn tevreden dat de overheid vandaag geregeld heeft dat apothekers binnenkort zullen vaccineren", zegt APB-voorzitter Straetmans. "Maar er zijn nog enkele zaken die nu worden geregeld: de verdeling en distributie van de vaccins tot in de apotheek en een vergoeding voor de vaccinatie. Vandaag al naar de apotheker stappen om je te laten vaccineren is dan ook nog wat voorbarig."

Quote Er zijn nog gesprekken tussen de deelstaten en het federale niveau over het logistieke aspect. Woordvoerder Algemene Pharmaceutische Bond.

De apothekers bereiden zich wel al voor op de vaccinatie, klinkt het. "Vele apothekers zullen deze nieuwe vaccinatietaak als actieve dienstverlening opnemen, zoals ook bij sneltesting van reizigers sinds de zomer 2021 het geval was." De apotheek beslist zelf of ze de coronavaccinatie aanbieden.

Wanneer de vaccinatie in de apotheek mogelijk zal zijn, is moeilijk te zeggen, voegt een woordvoerder toe. “Er zijn nog gesprekken tussen de deelstaten en het federale niveau over het logistieke aspect, over de aanvoer van vaccins in de apotheken."

Zomaar bij de apotheek binnenlopen en de prik halen zal niet mogelijk zijn omwille van het vaccin, zegt APB nog in het persbericht. Vaccinatie tegen Covid-19 vraagt de nodige voorbereiding en planning, klinkt het. Sommige vaccins worden bijvoorbeeld bewaard en vervoerd op zeer lage temperatuur, valt ook te horen in de sector. En de vaccins werden tot nu enkel bij de vaccinatiecentra geleverd.

Vergoeding

Vaccinatie tegen Covid-19 in de apotheek zal voor de burger gratis zijn, want de overheid zal die dienst volledig terugbetalen, aldus de sectororganisatie. Maar de vergoeding voor de apotheker is nog niet rond.

De apothekers zullen een correcte vergoeding krijgen voor het toedienen van de vaccins, maar daarover wordt nog overlegd met de deelstaten, luidde het vorige maand toen de wet gestemd werd. Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil het geld niet volledig op de federale ziekteverzekering verhalen, waarschuwde hij reeds voordien.

De artsenverenigingen verzetten zich tegen de vaccinatie door de apotheek.