Vaccinatie 85-plussers van start: wat moet je doen als je je uitnodiging krijgt? En wat als je niet in het vaccinatiecentrum geraakt?

Vandaag vertrekken in Vlaanderen de uitnodigingen tot vaccinatie voor de eerste 85-plussers die nog thuis wonen. De eerste 18.900 onder hen mogen zich in de week van 15 maart laten inenten, de rest volgt in de weken daarna. Maar hoe werkt alles nu praktisch? We zetten alle vragen en antwoorden op een rij.

Hoe komt mijn uitnodiging aan?

Sowieso krijgt iedereen per post een brief. De overheid kent je officiële adres via het rijksregister. Als je dat hebt en die gegevens zijn bekend, krijg je ook nog een sms en/of een e-mail. Ook komt je uitnodiging in de ebox, het online documentenplatform van de overheid waar je op kan inloggen met je elektronische identiteitskaart. Je kan je eBox activeren via myebox.be, maar ook via partners zoals Mijn Burgerprofiel, Doccle, KBC, bpost bank of Trusto.

In elk geval is de informatie over je vaccinatie op elk document hetzelfde, of het nu per brief of elektronisch is. Je kiest zelf met welk document je aan de slag gaat.

Wanneer komt de uitnodiging?

Je krijgt je uitnodiging ongeveer twee weken op voorhand.

Wat staat er op de uitnodiging?

De brief zegt duidelijk in welk vaccinatiecentrum je je kan laten inenten. Afhankelijk van het vaccinatiecentrum waar je verwacht wordt, krijg je al een tijdstip voorgesteld, of nog niet. Een voorbeeldbrief van de uitnodiging met tijdstip en zonder tijdstip vind je op de website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

In elk geval wordt gevraagd dat je een tijdstip kiest. Bij de brief met een voorgesteld tijdstip kan je die datum bevestigen, wijzigen of annuleren. Bij de brief zonder voorgesteld tijdstip krijg je een reeks tijdstippen voorgesteld en kan je zelf de afspraak inboeken op een datum van jouw keuze.

Wat als ik op de voorgestelde dag niet kan?

Het Agentschap Zorg en Gezondheid vraagt om er toch alles aan te doen om je toch vrij te maken. Op je werk heb je bijvoorbeeld recht op vaccinatieverlof. Als het echt niet anders kan, kan je op de website of telefonisch een ander tijdstip kiezen.

Volledig scherm © Jan De Meuleneir / Photo News

Moet ik ook bevestigen als het tijdstip mij gewoon past?

Ja, liefst wel. Je afspraak wordt bij een voorgesteld tijdstip sowieso voorbehouden, ook al bevestig je niet actief. Maar Zorg en Gezondheid vraagt om toch nog expliciet dan de afspraak online of telefonisch te bevestigen. Op die manier is het vaccinatiecentrum zeker dat je echt komt, en dat maakt de organisatie een stuk gemakkelijker.

Bevestig je niet bij een brief zonder voorgesteld tijdstip, wordt er ook geen vaccin voor je opzij gehouden. Je kan geen afspraak maken zonder uitnodiging.

Hoe kan ik bevestigen, wijzigen of annuleren?

Je kan zowel elektronisch als telefonisch je afspraak vastleggen.

Op de brief of in de mail of sms staat een qr-code, het vierkantje in het midden van het blad. Dat kan je scannen met je smartphone, waarna je automatisch op de juiste pagina terechtkomt. In de mail kan je ook gewoon de link aanklikken, die je ook vanzelf doorverwijst. Of je kan surfen naar laatjevaccineren.be/registratie en daar de code intypen die op je brief staat vermeld.

Lukt dat niet, dan kan je ook gewoon bellen naar 02 713 87 00. De mensen van de helpdesk zullen je dan helpen met het boeken of wijzigen van de afspraak.

Volledig scherm Een voorbeeld van de eerste pagina van de uitnodigingsbrief. © Agentschap Zorg en Gezondheid

Wat als ik me niet wil laten vaccineren?

Dat mag, maar ook dan wordt gevraagd dat te laten weten zodat jouw vaccin naar iemand anders kan gaan. Normaal gezien zal je weigering meteen aanvaard worden. Je ontvangt dan ook geen herhalingsbrief, sms en e-mail meer.

Heb ik de uitnodiging daarna nog nodig?

Ja, breng hem samen met je identiteitskaart mee naar het vaccinatiecentrum. Je mag ook de sms of de mail tonen, het belangrijkste is dat je de code met jouw uitnodiging kan tonen, want dat is je e-ticket. Ook naar de afspraak voor je tweede vaccinatie breng je de uitnodiging mee.

Ben je je uitnodiging kwijt, kan je hem terugvinden in de eBox, of je kan bellen naar het algemene infonummer van de Vlaamse overheid, 1700. Zij kunnen je een nieuwe uitnodiging sturen per post.

Hoe weet ik of de mail of sms echt is?

De e-mail moet afkomstig zijn van noreply@doclr.be, en de sms van het nummer 8811. Is dat niet het geval, dan gaat het allicht om een spam- of phisingbericht. Er zal nooit om een betaling gevraagd worden in de echte uitnodiging, want de vaccinatie is gratis. Ook persoonlijke gegevens als paswoorden, pincodes of rekeningnummers zal men nooit vragen.

Hoe lang zal de vaccinatie duren?

Het hele traject, van aankomst tot vertrek, zal normaal gezien ongeveer een halfuur duren. Draag de hele tijd een mondmasker.

Volledig scherm © Jan De Meuleneir / Photo News

Wat als ik niet zelf tot bij het vaccinatiecentrum geraak?

Normaal gezien is elk vaccinatiecentrum ook vlot bereikbaar met het openbaar vervoer, en is het geschikt voor rolstoelgebruikers.

Als je er toch niet zelf kan geraken, zijn er oplossingen voorzien in samenwerking met de gemeente. Denk aan taxibusjes of de Mindermobielencentrale. Neem in dat geval contact op met je vaccinatiecentrum via het telefoonnmmer op de uitnodiging.

Als je je niet kan of mag verplaatsen naar het vaccinatiecentrum, is thuisvaccinatie een mogelijkheid. De huisartsen, thuisverpleegkundigen en diensten voor gezinszorg maken een selectie van patiënten en cliënten die in aanmerking komen voor thuisvaccinatie. Hiervoor moet je zelf geen actie ondernemen. Die selectie gebeurt op basis van medische criteria als risicopatiënt voor transport of besmetting omwille van medische behandeling of ziekte, dementie, ernstig autisme, ernstige psychiatrische problematiek, bedlegerigheid, ernstige fysieke handicap. Voldoe je aan een van deze criteria en krijg je toch een uitnodiging, bel dan naar het vaccinatiecentrum. In overleg met je huisarts zal een oplossing gezocht worden.

Thuisvaccinatie zal allicht wel pas vanaf april mogelijk zijn. Wellicht zal daarvoor het vaccin van Johnson&Johnson gebruikt worden, omdat er daar maar één prik van nodig is.

Mag er iemand meekomen om me te begeleiden?

Ja, een mantelzorger of bijvoorbeeld een van je kinderen mag meekomen om je te begeleiden als je bijvoorbeeld slecht te been bent. Lukt dat niet, kan je ook hier opnieuw bellen naar het vaccinatiecentrum, dat samen met jou een oplossing zal zoeken.

Zullen er bijwerkingen zijn?

De meerderheid van de mensen die zijn gevaccineerd, ondervindt geen bijwerkingen. Zijn die er toch, dan zijn ze in de overgrote meerderheid erg licht, zoals bij andere vaccins. Het gaat om pijn, roodheid, spierstijfheid op de plaats van injectie, en bij sommigen wat koorts, vermoeidheid, hoofdpijn en misselijkheid. Paracetamol werkt goed bij deze bijwerkingen, zegt het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Volledig scherm © Jan De Meuleneir / Photo News