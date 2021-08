Vaccinatie 12-17-jarigen gaat in Vlaanderen aan 'sneltreinvaart’, België krijgt voorlopig enkel nog leveringen van Pfizer

Meer dan 70 procent van de 12- tot 15-jarigen en meer dan 80 procent van de 16-17-jarigen in Vlaanderen heeft een eerste vaccindosis gekregen. Dat zegt de taskforce vaccinatie. In Brussel ligt de vaccinatiegraad een pak lager en zal ingezet worden op sensibilisering op school. Ondertussen krijgt ons land op dit moment enkel nog nieuwe vaccinleveringen van Pfizer/BioNTech.

“De cijfers over de vaccinatie bij jongeren hebben ons een beetje verbaasd”, zei Dirk Ramaekers op de infosessie van de taskforce vaccinatie. “We hadden gedacht dat de vaccinatie van jongeren tijdens de zomermaanden stapsgewijs zou gaan, maar zeker in Vlaanderen is dit gelukt aan sneltreinvaart.”

In Vlaanderen was op 18 augustus 71 procent van de 12- tot 15-jarigen gevaccineerd met een eerste dosis. Voor de 16- tot 17-jarigen was dat 80 procent. In Wallonië lag de vaccinatiegraad op respectievelijk 47 en 66 procent, Brussel hinkt achterop met 17 en 30 procent.

“Het is belangrijk om de jeugd te beschermen, zeker naar intergenerationele bescherming toe”, zegt Ramaekers. “Daarom zal in Brussel maximaal ingezet worden op sensibilisering in de scholen, via het CLB en Kind en Gezin. Via die weg hopen we op een bijkomende boost.”

Pfizer

Ondertussen begint de vaccinatiecampagne in ons land te verzadigen, zegt Ramaekers. “Dat is zeker zo in Vlaanderen, ook Wallonië doet het best goed. In Brussel worden bijkomende stappen gezet om de campagne op te drijven. We steunen dat maximaal vanuit de taskforce. Ook in Brussel behouden we het streefdoel van 70 procent gevaccineerden.”

De snelheid van de vaccinatie ligt niet langer samen met de snelheid van de leveringen, maar met het aantal mensen dat nog een vaccin wil. “Sinds juli is de vaccinatiebereidheid bepalend.”

Op dit moment komen enkel nog nieuwe leveringen van Pfizer/BioNTech binnen, zegt Ramaekers. “In juli zijn we gestopt met het toedienen van eerste dosissen AstraZeneca. Het Europees contract is gestopt en ook niet verlengd. De relatie met AstraZeneca was dan ook niet evident. Er is weinig waargemaakt van de beloofde leveringen.”

Ook de leveringen van Johnson & Johnson aan ons land zijn stopgezet, omdat dat vaccin maximaal wordt ingezet voor het COVAX-programma in ontwikkelingslanden. “Ons land organiseert de verdeling voor het J&J-vaccin”, zegt Ramaekers.

Van J&J en ook van Moderna, waarvan de leveringen tijdelijk on hold staan om op COVAX te oriënteren, heeft België wel nog dosissen in voorraad. “We houden rekening met een derde dosis. We zijn niet ongerust dat we op dat moment te weinig dosissen gaan hebben.”