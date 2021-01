Vaccin AstraZeneca wellicht vandaag goedgekeurd. Professor Neyts: “Zo effectief als Pfizer en Moderna zal het nooit zijn”

Ziekenhui­zen wachten bang af: “Ofwel aan het kabbelen in heel lange staart van tweede golf, ofwel recht­streeks naar de derde golf”

28 januari Het personeel in de ziekenhuizen wacht met een bang hartje af hoe de situatie met het coronavirus de komende weken zal evolueren. Dat zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro. De vertraging van de vaccinatiecampagne doet de spanning ook extra oplopen. "Ofwel zijn we aan het kabbelen in een heel lange staart van de tweede golf, ofwel zijn we rechtstreeks naar de derde golf aan het gaan", aldus Cloet.