VAB vreest voor hinder door onverwachte noodherstellingen: bijna 1 op 4 bruggen in slechte staat

Dit is volgens VAB bijvoorbeeld het geval bij de brug op de E313 in Westerlo. Die werken starten begin maart en zullen in totaal twaalf weken duren, en zeer grote hinder veroorzaken. Daarnaast zullen op heel wat gewestwegen door de combinatie van onderhoudsachterstand en de schade, als gevolg van een zware winter, ook noodherstellingen nodig zijn dit voorjaar. De capaciteit van alternatieve routes zal daardoor afnemen.

Tot slot hamert VAB op het belang om ook na de coronacrisis telewerk te blijven stimuleren. "Want met de werven die op ons afkomen de komende jaren, gaan we anders heel veel stilstaan. Er is namelijk geen reservecapaciteit op de weg om de verkeersstromen bij wegenwerken om te leiden of over het secundaire wegennet te sturen. (...) We hebben alle capaciteit opgebruikt, zeker in Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, de regio's waar de impact van de wegenwerken zich zal doen voelen", aldus de mobiliteitsclub.