VAB-alarmcentrale krijgt meer meldingen door noodweer Noord-Italië

Drama op vakantie in Kroatië: Belg (48) duikt in zee maar bekoopt dat met zijn leven

Een 48-jarige Belgische toerist is tijdens zijn vakantie in Kroatië op dramatische wijze om het leven gekomen. De man dook vanop een pier in zee. Maar onder water stootte hij volgens de lokale politie met zijn hoofd tegen de rotsen. De man overleed aan zijn verwondingen.