Vaarwel mondmasker? Levensverhaal van attribuut dat 1,5 jaar geleden plots in ons leven opdook

26 februari 2020: "Ik wil een vurig pleidooi houden voor het verstandig gebruik van mondmaskers. Die horen voorbehouden te worden voor mensen die ziek zijn en voor mensen die in ziekenhuizen of in thuisverpleging met zieke mensen in contact komen. Taxichauffeurs of kassiersters die een mondmasker dragen? Dat is nergens voor nodig. Meer nog: het is oneigenlijk gebruik van middelen waarvan we geen overschot hebben." Aldus viroloog Marc Van Ranst in deze krant. Ons land stond - nog zeer onwetend - aan de vooravond van één van de grootste gezondheidsrampen uit de mensheid, terwijl de Belgen zich à l'improviste op alle mogelijke manieren tegen dat vreemde 'beestje' uit China probeerden te beschermen. En daar hoorden ook mondmaskers bij, een attribuut dat de meesten onder ons tot dan enkel tegenkwamen als ze een operatiezaal werden binnengerold.