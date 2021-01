UZ Leuven opent extra Covidunit: “We kunnen maar beter voorbereid zijn”

Gisteren lagen er 68 mensen, van wie 9 op intensieve. Vorige week waren er 'maar' 47 Covidpatiënten. Of de stijging te wijten is aan Britse en Zuid-Afrikaanse varianten, is niet helemaal duidelijk, zegt UZ Leuven-intensivist Geert Meyfroidt. "Wat we nu zien, is vooral te wijten aan mensen die terugkeren uit vakantie."

De nieuwe Covidunit is er één uit voorzorg. "We schalen opnieuw op, nadat we de afgelopen weken de ene na de andere extra unit hebben kunnen sluiten. We kunnen beter voorbereid zijn en achteraf de nieuwe bedden niet nodig hebben, dan achter de feiten aanhollen", aldus Meyfroidt. De intensivist houdt namelijk de steeds prangender situatie in de Britse en Ierse ziekenhuizen goed in de gaten. "Er speelt daar wel meer dan alleen een besmettelijkere variant. In Groot-Brittannië heeft de overheid zéér lang gewacht met nieuwe maatregelen. Ierland is altijd streng geweest, maar vlak voor Kerstmis heeft men ook daar de maatregelen gelost. Je ziet dat heel duidelijk: waar het gedrag van mensen strikt aan banden is gelegd, zoals bij ons, valt de nieuwe opstoot al bij al nog mee."