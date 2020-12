UZ Leuven ontdooit eerste lading coronavaccins

Onder politiebegeleiding en in een zwaar beveiligde vrachtwagen kwam zaterdag om 9.00 uur de eerste levering vaccins aan in UZ Leuven. Het ging om de eerste symbolische levering van 9.750 dosissen van Pfizer/BioNTech, die elke lidstaat van de Europese Unie gekregen heeft. Na de levering zaterdag zijn ze meteen bewaard in een ultravriezer op -75° Celsius. Om ze te kunnen toedienen, moeten ze eerst worden ontdooid. Dat duurt drie uur en gebeurt in een koelkast met een temperatuur tussen 2 en 8 graden. Na het ontdooien zijn ze nog vijf dagen te bewaren in een koelkast.

Zondagmiddag om 13.00 uur is UZ Leuven gestart met het bellen naar de drie woonzorgcentra waarvan de bewoners op maandag 28 december gevaccineerd zullen worden. "We willen verifiëren dat alles nog steeds in orde is in de centra, zodat we niet te veel vaccins ontdooien", zegt Thomas De Rijdt, diensthoofd van de ziekenhuisapotheek van UZ Leuven. De drie woonzorgcentra hebben zondag laten weten dat alles in orde is om te vaccineren.

“Geen glasbreuk’

Om er zeker van te zijn dat alle vaccins nog intact zijn, worden ze elk apart visueel gecontroleerd op mogelijke glasbreuk. Dat moet binnen de vijf minuten gebeuren. Als laatste etappe worden de vaccins verdeeld over de verschillende transportdozen, die elk naar een ander woonzorgcentrum gebracht zullen worden. "Alles is verlopen volgens het draaiboek, er was geen enkele glasbreuk", aldus De Rijdt. "De vaccins zijn volledig klaar voor verzending."

Op maandagmorgen om 8.00 uur worden de vaccins via een actief koeltransport vervoerd naar de eerste woonzorgcentra, samen met de spuiten, de naalden en de zoutoplossing om het vaccin klaar te maken voor toediening. Vanaf dat ogenblik is het nog zes uur bruikbaar. De eerste vaccinaties staan gepland om 11 uur.