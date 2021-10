UZ Gasthuisberg moet opnieuw gewone zorg uitstellen door stijging aantal coronapatiënten

Premier De Croo bekriti­seerd nadat hij zich eerder uitsprak tegen pasjesmaat­schap­pij

27 oktober Het Overlegcomité heeft dinsdag enkele maatregelen genomen om de vierde coronagolf in te perken. De uitbreiding van het Covid Safe Ticket (CST) — de coronapas in de volksmond — is één van die maatregelen. Wie op café of restaurant of naar de fitness wil, zal een CST moeten tonen. Premier Alexander De Croo (Open Vld) krijgt daarom nu veel kritiek op sociale media, nadat hij eerder zei dat hij tegen een pasjesmaatschappij was.