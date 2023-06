UW VRAGEN BEANTWOORD. Waarom maken de media de namen van de Reuzegommers niet bekend? Zijn hun straffen wel zwaar genoeg? En wat riskeert Acid door hen te ‘exposen’?

ONZE OPINIE. “Onbegrip over Reuzegom-uit­spraak is begrijpe­lijk. Een heksen­jacht niet”

Ook bijna een week na de uitspraak blijft er veel onbegrip voor het arrest in de zaak Reuzegom. Begrijpelijk. Het is niet makkelijk te vatten waarom tegenover de dood van Sanda Dia (20), enkel 400 euro boete en werkstraffen staan voor alle 18 beklaagden. Maar het publiek maken van alle foto’s en namen, om dan het recht maar in eigen hand te nemen, kan geen oplossing zijn.