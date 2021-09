“Uw positie is onhoudbaar”: vrouwenwandeling van Schlitz (Ecolo) verhit gemoederen in Kamer

De vrouwenbetoging waaraan staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz (Ecolo) deelnam, heeft voor spanningen gezorgd in de bevoegde Kamercommissie. De MR was er niet over te spreken, Vlaams Belang eiste zelfs haar ontslag. N-VA noemde haar positie "onhoudbaar”.

Op 3 september nam Schlitz deel aan een “inspirerende wandeling” in Luik. Zo'n twintig aanwezigen vertelden over hun moeilijkheden tijdens de gezondheidscrisis en de lockdown. Enkel vrouwen konden deelnemen. De controverse die er toen over ontstond, laaide nu in het parlement weer op.

“Geen competitie”

“Het regeerakkoord voorziet een proactief beleid dat structurele en historische onevenwichtigheden aanpakt”, aldus Schlitz. Vrouwen lijden nog steeds onder ongelijkheid en volgens het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen zijn die tijdens de crisis verergerd. Het was in dat kader dat de staatssecretaris een ontmoeting had met de groep vrouwen.

“Het gaat niet om een competitie tussen man en vrouw, maar we moeten wel rekening houden met specifieke gevolgen voor bepaalde categorieën. En er is toch ook niets normalers dan burgers te ontmoeten? Ik hoop dat jullie verontwaardiging over de ongelijkheden in de samenleving net zo groot is als jullie verontwaardiging over deze wandeling.”

Kattrin Jadin.

“In strijd met grondrechten”

Kattrin Jadin (MR) had het over een “light argument” van de minister. “Op deze manier kunnen we niet verder werken. Iemand uitsluiten van een demonstratie op basis van geslacht is niet de goede weg en is zelfs in strijd met de grondrechten van onze staat.” Robby De Caluwé (Open Vld) twijfelde niet aan de “goede bedoelingen” van Schlitz, maar is van mening dat “een positieve inclusieve benadering ook mannen zou moeten sensibiliseren”.

Valerie Van Peel acht de positie van Schlitz "onhoudbaar".

Op de oppositiebanken eiste Frank Creyelman (Vlaams Belang) het ontslag van de staatssecretaris. Ook Valérie Van Peel (N-VA) acht de positie van Schlitz “onhoudbaar”. “Sinds uw aantreden heeft u de kloof tussen mannen en vrouwen alleen maar vergroot”, klonk het. Sophie Rohonyi (DéFI) bekritiseerde de staatssecretaris omdat ze de heteroseksuele witte man in de rol van “onderdrukker” duwt.