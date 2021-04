Ursula von der Leyen ingeënt met Pfizer-vaccin

Je autoverze­ke­ring sneller opzeggen, is het binnenkort mogelijk?

11:01 Een autoverzekering jarenlang bij dezelfde verzekeraar houden? Veel mensen doen het. Zelfs bij de aankoop van een nieuwe wagen stappen velen gewoontegetrouw naar hun eigen verzekeraar voor een nieuw voorstel. De strenge regeling om een contract over te dragen naar een andere verzekeraar schrikt af. Maar daar brengt een nieuw wetsvoorstel binnenkort misschien verandering in. Independer.be legt uit hoe je je autoverzekering kan overdragen en wat er in de toekomst zou kunnen veranderen.