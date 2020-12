Uroloog Bo Coolsaet krijgt ook in beroep vier jaar cel voor zedenzaak

De vrouw die Coolsaet beschuldigt, was 15 toen ze hem in mei 2006 consulteerde voor pijn in de onderbuik. Zijn diagnose luidde “interstitiële cystitis”, of blaaspijnsyndroom. De uroloog gebruikte bij de behandeling een vibrerend instrument, waardoor de crème die in haar urinebuis werd ingebracht beter geabsorbeerd zou worden. Volgens de vrouw bracht Coolsaet haar met het apparaat tot een orgasme en raakte hij er zelf ook opgewonden van. Hij zou haar in haar nek gekust hebben en aan de billen en borsten betast hebben. Coolsaet bleef de aantijgingen met klem ontkennen.

In eerste aanleg werd Coolsaet veroordeeld tot een celstraf van vier jaar, waarvan de helft effectief. Maar zowel in eerste aanleg als in beroep vond het openbaar ministerie dat er onvoldoende bewijs was. De zaak werd bovendien ook al voorgelegd aan de Orde van Artsen, die Coolsaet had vrijgesproken.“Alles staat of valt met de geloofwaardigheid van het slachtoffer J.C. en van dr. Coolsaet”, zei de advocaat-generaal in beroep. “Is er in heel Europa geen uroloog te vinden die kan zeggen of Bo Coolsaet een professionele uroloog is dan wel een perverse charlatan?”