UNIZO wil concrete exitstrategie op Overlegcomité vrijdag: “Het is tijd! Onze bedrijven gaan hieraan kapot”

“We zitten qua besmettingsgraad al drie maanden op een plateau. Het is tijd voor verantwoorde versoepelingen, stapsgewijs en met de nodige veiligheidsprotocollen”, benadrukt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. “Maar we dringen in elk geval aan op een concreet tijdspad voor de resterende gesloten sectoren.” De horeca en bepaalde evenementen moeten op korte termijn kunnen heropstarten met op zijn minst activiteiten in open lucht, meent Unizo. “We rekenen op een ingevulde kalender voor dit voorjaar, voor de feestzalen en cateraars, de beurzen, de fitnesscentra, de pretparken en toeristische attracties.”

Onze economie is de fundering van onze goede gezond­heids­zorg. Het ene kan niet zonder het andere. Daarom moeten we het evenwicht nu herstellen.

“Doorgeslagen risicoaversie”

Hoewel de topman het belang van veiligheid benadrukt, hekelt Van Assche de “doorgeslagen risicoaversie”: “Onze economie is de fundering van onze goede gezondheidszorg. Het ene kan niet zonder het andere. Daarom moeten we het evenwicht nu herstellen.” Veel van de bedrijven worden door de maatregelen in het faillissement gedreven, aldus Van Assche. “Daarbij verliezen ondernemers niet alleen hun levenswerk, maar ook hun spaargeld en blijven ze over met schulden die ze de rest van hun leven zullen afbetalen. Ook dat is een gevolg van COVID-19.”