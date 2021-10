Unizo-topman over afschaffing ziektebriefje: “Ondernemers zijn woedend”

“Onze ondernemers zijn er woedend over”, stelde Van Assche. “De afgelopen week, toen het debat bezig was, kregen we veel verontruste reacties. Nu het zover is, is de ontgoocheling bijzonder groot.”

De topman benadrukt wel dat er bij het grootste deel van de werknemers geen problemen zijn. “De meeste werknemers blijven niet thuis tenzij ze écht ziek zijn. Het probleem zit hem bij de hardnekkige minderheid van mensen die er toch af en toe de kantjes afloopt. Ze hebben last van de maandagziekte en deinzen er niet voor terug om onwettig afwezig te zijn.”

Van Assche zegt dat het ziektebriefje “net een instrument is om een drempel te maken”. “Nu geeft men een vrijgeleide om drie keer per jaar te zeggen dat men niet naar het werk komt. Dat is jammer en een groot nadeel voor de collega’s die het extra werk zullen moeten opvangen”, luidt het.

“Laat het over aan de ondernemingen waar er voldoende opgebouwd vertrouwen is”, gaat Van Assche verder. “Je kan daar perfect in het arbeidsreglement schrijven dat je bij één dag geen ziektebriefje nodig hebt. Waarom moet dit algemeen verplicht gemaakt worden? In de gevallen waar het ziektebriefje jammer genoeg wel nog nodig is, neemt men nu dat instrument weg.”

De Sutter: “Reacties in media gelezen”

De Sutter beklemtoont echter dat kleine en middelgrote ondernemingen vrijgesteld worden van de nieuwe maatregel. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de partijen die het briefje helemaal niet wilden afschaffen. “We hebben de reacties in de media gelezen en daar is ook rekening mee gehouden. De kmo’s zijn uitgesloten van de regeling”, klinkt het.

De Sutter wees er wel op dat onderzoek aantoont dat bij een afschaffing van het ziektebriefje voor één dag afwezigheid het totale ziekteverzuim daalt. “We zullen de maatregel evalueren, maar ik heb er vertrouwen in dat hij zelfs nog kan worden uitgebreid als alle bedrijven de ervaring hebben opgedaan dat het eigenlijk een goede zaak is.”

Werkgevers kunnen binnenkort ook gesanctioneerd worden als er veel langdurig zieken zijn binnen het bedrijf. “Je moet het in evenwicht bekijken. Het is ook een sanctie voor werknemers die langdurig ziek zijn en weigeren om mee te werken aan herintegratie”, verduidelijkt Van Assche. “We vragen al langer verandering. Je moet kijken wat die mensen wel nog kunnen in plaats van te benadrukken wat ze niet kunnen. Dat blijkt men nu te gaan doen. Er zal ook gewerkt worden met ziektebriefjes om te verduidelijken welke capaciteiten er wel nog zijn.”

Huisartsen reageren ontgoocheld

“We waren zelf vragende partij voor de maatregel”, reageert Roel Van Giel van Domus Medica bij HLN Live. “Het is een stap in de goede richting, maar we hadden een stukje verder willen gaan. Een aantal van de problemen zijn niet opgelost.” Volgens de huisartsenvereniging is de maatregel onvoldoende.

“Als de burgers een virale infectie hebben waarvan ze enkele dagen moeten uitzieken, wilden we een systeem hebben waarbij ze niet enkel voor een ziektebriefje moesten langskomen”, aldus Van Giel. “Voor sommige patiënten zal één dag genoeg zijn, maar we weten dat de meeste infecties langer duren. Vandaar dat we gepleit hebben voor twee dagen.”

Van Giel begrijpt de verontwaardigde reactie van de werkgevers. “In landen waar het ziektebriefje niet bestaat, zien we dat er geen toename is van het ziekteverzuim. Ook bedrijven die het vandaag niet meer toepassen, kunnen dit bevestigen”, zo verdedigt hij.

