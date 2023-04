Unizo pleit opnieuw voor bankautomaten in winkels

Leidt dit proces ertoe dat Trump opnieuw president wordt? “Het échte beeld dat we moeten onthouden is de bewaker die de deur in zijn gezicht liet vallen”, zegt kenner

De grote Donald Trump-show inclusief iconische ‘mugshot’ bleef gisteren uit. Maar hij stond tijdens zijn zitting wél 48 uur in de wereldwijde belangstelling. Is dit nu wel of niet een politieke afrekening? Komt zijn stoutste droom uit: wordt Trump in 2024 opnieuw president? Want zijn zijn kansen niet gigantisch gestegen? Amerikakenner Frans Verhagen analyseert: “De Republikeinse partij laat zich gijzelen."