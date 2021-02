Universiteiten en hogescholen gaan de strijd aan in online gametoernooi Red Bull Campus Clutch

Competitief gamen, ook esports genoemd, is al langer in opmars. Sinds kort krijgen gamers bijvoorbeeld dezelfde fiscale voordelen als topsporters. Eerder deze maand pakten KRC Genk en Hogeschool PXL ook al uit met een opleiding competitief gamen. En daar blijft het niet bij, want Campussen als Hogeschool PXL, Universiteit Gent, UC Leuven-Limburg en de scholengroep ASL (waar onder meer de Universiteit van Antwerpen en de Karel de Grote Hogeschool onder vallen) zijn van plan om eigen esports teams te laten strijden in een nationale voorronde van de Red Bull Campus Clutch om zo één Belgische finalist naar de wereldfinale te sturen.

De Red Bull Campus Clutch is een wereldwijd gametoernooi voor universiteits-en hogeschoolstudenten met meer dan 300 deelnemers van meer dan 50 landen. Daarin proberen ze elkaar de loef af te steken in VALORANT, een relatief nieuw schietspel van dezelfde ontwikkelaar als het immens bekende League Of Legends. “In België zelf krijg je niet veel kansen om op Europees of wereldniveau te spelen, dus dit is een unieke kans voor ons team PXL Esports”, aldus Alexander Dumon van het esports-team van PXL Hogeschool in het persbericht.