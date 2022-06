Universiteiten beschermen kennis tegen inmenging van landen zoals China en Rusland

Onze opinie. Ecolo strooit zand in de ogen

Moet er nog zand zijn? Vraag het aan Ecolo en de partij zegt ja, terwijl ze nog wat meer zand in de ogen strooit. Twee jaar geleden wilden de Franstalige ecologisten elke jongere een structurele premie van 460 euro geven. Het idee evolueerde naar 30.000 euro voor elke 25-jarige in dit land. Nodig of niet? Rijk of niet? Nog andere grote noden in dit land of niet? Het solidariteitskapitaal is er voor élke jongere zonder voorwaarden. Dat jongeren al duizenden euro’s steun krijgen van de overheid wanneer ze enkele jaren studeren? Dat er ook al kindergeld voor iedereen is tot je 25 jaar bent? Daarvoor steken ze met plezier even de kop in het zand.

11:09