Uniek kijkje in een van sjiekste bordelen in Nederland: “Een paar vrouwen zijn getrouwd met klanten”

KMI waarschuwt vanavond met ‘code oranje’ voor gladheid in aantal provincies

Het is overal in het land uitkijken voor gladheid door rijmplekken. Het KMI kondigde code geel af voor het hele land, in de provincies Luik en West-Vlaanderen geldt zelfs code oranje. De voorbije nacht was de koudste van het jaar. In Ukkel gaf het kwik -6,8 graden aan, meldt KMI-weerman David Dehenauw.

18 december