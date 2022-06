Uniek 'haventeam' van Nederlandse en Belgische politie jaagt op coke: op 2 maanden ruim 8.000 kilo coke in beslag genomen

Het is voor het eerst dat politiemensen uit beide landen fysiek samenzitten in een vast team in de strijd tegen de cocaïnesmokkel. Het team met politiemensen van de landelijke eenheid is nu twee maanden actief. "In Antwerpen werd in 2021 zo'n 90.000 kilo coke onderschept, tegen 70.000 kilo in Rotterdam", klinkt het. "Maar van de drugs die in Antwerpen in beslag worden genomen, is zeker 80 procent bestemd voor Nederland en de doorvoer via Nederland naar de rest van Europa.”