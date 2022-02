Uniefs kunnen grensoverschrijdend gedrag nog veel beter aanpakken: “Elke klacht zou binnen hetzelfde academiejaar afgehandeld moeten worden”

Hulplijn 1712 kreeg "beduidend meer" meldingen van seksueel overschrij­dend gedrag in 2021

In 2021 telde de hulplijn 1712, die je kan bellen, chatten of mailen bij vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling, "beduidend meer" meldingen van seksueel overschrijdend gedrag. In 2020 ging elf procent van de contacten met de hulpverleners nog over seksueel overschrijdend gedrag, in 2021 was dat al veertien procent. Dat zegt Vlaams coördinator van 1712, Wim Van De Voorde, vandaag.

13:15