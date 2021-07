Unia wil dat jongeren meer gratis PCR-testen krijgen om zomer door te komen: “Anders dreigt evenement als Pukkelpop iets voor de rijken te worden”

Zele Bouwkraan belandt op vrachtwa­gen: chauffeur in levensge­vaar afgevoerd

13 juli In de Moerstraat in Zele is dinsdagochtend een zwaar arbeidsongeval gebeurd op een bouwwerf. Bij het opstellen van een bouwkraan liep het mis en brak een onderdeel van de kraan af. Het gevaarte kwam op de cabine van een vrachtwagen terecht waar de chauffeur nog in zat. De man is in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis.