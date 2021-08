Unia opent dossier tegen Eddy Demarez na twintigtal klachten

Gelijke Kansencentrum Unia opent een dossier rond de ongepaste uitspraken van Sporza-journalist Eddy Demarez (53) aan het adres van The Belgian Cats, ons nationaal vrouwenbasketbalteam. Het ontving een twintigtal klachten over Demarez en heeft daarom een dossier geopend. Het bekijkt nu of er juridische stappen gezet zullen worden en biedt ook ondersteuning aan de basketbalsters.

Gisteren lieten de Belgische basketbalbond en de speelsters van The Belgian Cats weten te bekijken “of verdere juridische acties noodzakelijk zijn” tegen sportjournalist Eddy Demarez. Die liet zich - op een moment dat hij dacht niet meer in de ether te zijn - bijzonder ongepast uit over de geaardheid en het fysieke voorkomen van enkele van onze Belgische basketbalspeelsters die net terugkeerden van de Olympische Spelen in Tokio.

Die juridische stappen komen er mogelijk. Want het interfederale gelijkekansencentrum Unia heeft een dossier geopend naar aanleiding van de uitspraken van Demarez. “We hebben al een twintigtal klachten ontvangen en hebben daarom vanochtend een dossier geopend”, bevestigt woordvoerster Anne Salmon aan onze redactie. “We gaan de verschillende elementen in het dossier bekijken en aftoetsen aan de arbeids- en discriminatiewetgeving. Op basis daarvan gaan we dan beslissen of er verdere juridische stappen nodig zijn. Daarover is nu nog geen beslissing genomen.”

Unia neemt ook contact op met The Belgian Cats, om hen te ondersteunen. “Wij pleiten voor diversiteit in de sportwereld, maar dat is blijkbaar nog niet overal doorgedrongen. We gaan proactief contact opnemen met het basketbalteam en zullen hen steunen bij eventuele verdere juridische stappen", klinkt het nog. “In de loop van de week verwachten wij meer duidelijkheid te kunnen geven.”

Beluister hier wat Eddy Demarez precies zei: