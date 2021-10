Unia: “Mensenrechten in woonzorgcentra onvoldoende gerespecteerd tijdens coronacrisis”

Antwerpen Senioren vertellen over coronahin­der­nis­sen in nieuwe podcast

30 september Het district Antwerpen lanceert in samenwerking met Zorgbedrijf Antwerpen en De Zieke Steur een driedelige podcast ‘Hoop in tijden van corona’ in teken van de internationale ouderendag. Senioren, kinderen en kleinkinderen vertellen over hoe de pandemie hun onderlinge band op de proef stelde en hoe ze hier mee omgingen.