Unaniem verzet tegen mondmaskerplicht vanaf 9 jaar: “Sop is de kool niet waard”

Er is unanimiteit tegen de invoering van het dragen van een masker vanaf 9 jaar. Dat heeft de Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS) vandaag gezegd op LN24. “Het sop is de kool niet waard”, klinkt het. Het Overlegcomité komt om 14.30 uur bijeen over de coronasituatie en mogelijk strengere maatregelen. “Het verplegend personeel is uitgeput. Het probleem is niet het aantal bedden, maar de operationele capaciteit die er niet meer is.”

Onlangs lekte het voorbereidende advies van de GEMS-experten meteen uit in de krant. In het advies is onder meer sprake van een nieuwe sluiting van het nachtleven, verplicht telewerk tot kerst, een korte opschorting van risicovolle indooractiviteiten zoals contactsporten en mondmaskers op school vanaf 9 jaar. De ministers van Onderwijs zijn geen voorstander van dat laatste en ook de PS is categoriek tegen.

Op LN24 zei Vervoort dat er unanimiteit is tegen het voorstel. “De belangrijkste maatregel is ervoor zorgen dat er bovenop de coronapas een masker wordt gedragen op gesloten plaatsen waar onvoldoende ventilatie is.” In het uitgaansleven staan er geen sluitingen op de agenda, de toegangsvoorwaarden zullen allicht wel aangescherpt worden.

“Big Pharma, samenzweringen,...”

Vervoort verwacht vandaag geen akkoord over de verplichte vaccinatie. De PS duwt in die richting, maar waarschijnlijk zal de discussie over het onderwerp gewoon voortgezet worden. “We komen in een situatie waarin het moeilijk wordt om de mensen te overtuigen. In de marge ja, maar niet meer op grote schaal. De campagnes zullen niet langer leiden tot een verhoging van de vaccinatiegraad. Mensen bellen me om het te hebben over Big Pharma, samenzweringen,... Ik sta voor een muur. We weten niet meer hoe met hen te discussiëren. De enige manier is om hen te zeggen ‘u wil dit niet, draag dan de consequenties’. “

“Een boete is nutteloos”, meent Vervoort. Hij is eerder voorstander van een toegangsverbod. Niet-gevaccineerde patiënten zullen in het ziekenhuis wel blijven behandeld worden. “Er is een behandelplicht. Hulp weigeren aan een persoon in nood kan niet.”