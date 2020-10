ULB-epidemioloog richt zich tot influencers: “Jullie kunnen levens redden, het is één voor twaalf”

“Jullie die 100, 1.000, 10.000 of 100.000 volgers hebben op Facebook, Instagram of hier (Twitter, red.). (... ) Help ons en jezelf! Het is één voor twaalf! Jullie invloed kan levens redden. Onze ziekenhuizen staan op het punt om te kantelen”, stak hij van wal. “Help ons door te zeggen dat deze vreselijke situatie ons allen aangaat. Help ons door duidelijk te maken dat het mondmasker, zoals een condoom is, maar dan tegen corona. Het is simpel en het kost niet veel. Het is niet mooi, maar het mondmasker is iets wat je altijd moet meenemen en altijd moet opzetten als je de persoon waarmee je praat respecteert of genegen bent. Nu niet feesten betekent niet dat je het leven, vriendschap of de liefde opgeeft. Help ons door te zeggen dat zo de zwaksten in de schakel beschermd kunnen worden... “