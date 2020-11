Uitzonderlijke aanmoedigingspremie van 985 euro voor ziekenhuispersoneel

48 hardleerse Vlamingen krijgen isolatie- of quarantai­ne­be­vel

13 november Mensen die hardnekkig weigeren om in isolatie of quarantaine te gaan, kunnen daartoe gedwongen worden via een isolatie- of quarantainebevel. In Vlaanderen zijn intussen 36 isolatiebevelen en 12 quarantainebevelen uitgeschreven. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) op een schriftelijke vraag van N-VA-parlementslid Lorin Parys.