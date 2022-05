Uitzonderlijk: Kamer kon geen stemmingen organiseren omdat meerderheid met onvoldoende leden aanwezig was

Vlaamse oppositie wil Jambon terughalen uit Davos voor stikstofde­bat: “Als ze het eerder hadden gevraagd, was ik terugge­keerd”

PVDA, oppositiepartij in het Vlaams Parlement, heeft vanmiddag een stemming uitgelokt om minister-president Jan Jambon (N-VA) terug te roepen uit het Zwitserse Davos, waar hij het Wereld Economisch Forum bijwoont. Dat gebeurde nadat er heibel was in het Vlaams Parlement over het stikstofdossier. De vraag werd echter verworpen door de meerderheid. Jambon vindt het spijtig dat hij er niet bij was, reageert hij. “Als de oppositie het maandag had gevraagd, was ik teruggekeerd”, aldus de minister-president.

16:37